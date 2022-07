La 3ème édition du salon des universités et des centres de formation professionnelle privés tunisiens, à Kinshasa

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a organisé en collaboration avec l’Ambassade de la Tunisie à Kinshasa (République démocratique du Congo), la 3ème édition du Salon des Universités et des Centres de formation professionnelle Privés Tunisiens, et ce au musée national de Kinshasa du 4 au 6 Juillet courant.

Sept universités privées Tunisiennes ont pris part au salon (ESMOD, ESPIN, SUPTECH, TIME, ITEAM, IIT-ISB et IPSAS) afin de promouvoir leur offre de services de formation académique et professionnelle ( l’ingénierie informatique et industrielle, la Comptabilité, les Finances , le stylisme et modélisme, les TIC, et le management) via des rencontres B2B avec les étudiants congolais, les représentants d’universités, ainsi qu’avec les chefs d’entreprises congolaises qui subventionnent et financent la formation professionnelle d’étudiants congolais à l’étranger.

Le salon a été également une occasion pour approcher les responsables institutionnels congolais (Direction Générale la coopération internationale -enseignement supérieur privé) dans l’objectif d’échanger sur les possibilités du développement du partenariat tuniso-congolais dans le secteur de l’enseignement supérieur et des bourses accordées aux étudiants congolais.