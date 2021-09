La BCT prépare son adhésion au système interarabe de règlement « Buna »

La BCT se prépare à adhérer au système interarabe de règlement « Buna » et a amorcé le processus d’intégration technico-fonctionnelle à la Plateforme, dont l’objectif est de favoriser l’intégration des infrastructures de paiement dans la région arabe et développer les échanges commerciaux et financiers interarabes.

- Publicité-

« Buna » lancée en février 2020, par le fonds monétaire arabe, est une plateforme de paiement multidevises, qui fournit des services de compensation et de règlement, en devises arabes et internationales.

L’institut d’émission rappelle dans une note aux banques publiée mercredi, que toute banque participante au SGMT (Système des Virements de Gros montants), souhaitant s’inscrire à cet objectif et adhérer à ce système en qualité d’adhérent direct ou indirect à travers une autre banque, est appelée au préalable à soumettre une requête en la matière à la Banque Centrale de Tunisie.

Suite à l’instruction de cette requête, la BCT délivre, après vérification des critères d’éligibilité de « Buna », à la banque requérante, une attestation d’adhésion au SGMT, pour s’en prévaloir auprès du gestionnaire de ce système, accompagnée du dossier requis par ce dernier et ayant trait notamment aux aspects juridiques, de gouvernance, de Contrôle interne et Financiers.