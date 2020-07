La BIAT, unique banque tunisienne dans le Top 30 à fort impact régional

Occupant le 20e rang, la BIAT est la seule banque tunisienne à figurer dans le classement des 30 banques à fort impact régional récemment, publié par le site « Financial Afrik ».

Les banques sud-africaines sont aux premières loges du « classement FA » concurrencées par les marocaines, les nigérianes et les égyptiennes.

Selon Financial Afrik, ce classement a montré que les actifs sont fonction de la démographie, du PIB, du degré d’industrialisation du pays d’origine, de son ouverture et de son insertion dans les chaînes de valeur financière et industrielle mondiales.

« A ces paramètres du pays d’origine s’ajoutent la fonction temps, fondamentalement liée a? l’argent. Les conglomérats bancaires sud-africaines sont âgés de 150 ans et plus et ont démontré? la résilience de leur modèle. Dominatrices en termes de total bilan, les banques sud-africaines jouent néanmoins un rôle plutôt marginal sur le continent africain ».

« Moins importantes par le total bilan, les banques marocaines sont loin devant les sud-africaines en termes de diversification géographique, ayant réussi à faire jonction entre la Méditerranée et l’Océan indien en s’aventurant de plus en plus hors de leurs bases francophones ».