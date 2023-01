La cheffe du gouvernement s’entretient, à Davos, avec la présidente de la BERD

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue, mardi matin, à Davos, à l’occasion de la 52ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), avec la présidente de la Banque européenne pour le reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, en présence de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) , Marouane EL Abbassi et l’ambassadeur de la Tunisie à Berne, Tarek Bettaieb.

L’entretien a permis de passer en revue les relations de partenariat entre la Tunisie et l’institution internationale en matière de financement du processus et des projets de développement en Tunisie et d’évoquer la vision future de coopération entre les deux parties.

La première responsable de la BERD a fait état de la prédisposition de la banque à continuer à soutenir et à développer les projets déjà en cours en Tunisie. Elle s’est dite très favorable au processus de réformes engagé par le gouvernement tunisien.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a investi en Tunisie une enveloppe estimée à 864 millions d’euros. 25% de ces financements sont réservés au secteur privé. Le portefeuille actuel des projets s’élève à 1116 millions d’euros.

En Tunisie, la BERD a soutenu et continue de soutenir 59 projets au total (jusqu’à novembre 2022). Ses interventions sont axées sur le renforcement et la restructuration du secteur financier et le financement des entreprises privées ainsi que sur la promotion de l’inclusion économique et l’autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes vivant dans des zones reculées. Elle soutient également la réforme des entreprises publiques et la transition de la Tunisie vers une économie verte.