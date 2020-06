La convention avec la CNAM prend fin le 30 juin 2020

La convention avec la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) prend fin le 30 juin 2020, a annoncé le syndicat tunisien des médecins libéraux (STML) dans un communiqué publié à l’issue des travaux de sa commission administrative tenue les 27 et 28 juin.

Selon la même source, la CNAM a manqué à ses engagements avec la STML et n’a pas respecté les accords signés précédemment dont le dernier en date celui du 11 février 2020.

Toutefois, le STML se dit prêt à entamer de nouvelles négociations avec la CNAM afin de conclure une nouvelle convention sectorielle qui répond aux attentes des médecins et des assurés sociaux.