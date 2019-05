La Grande-Bretagne réaffirme sa volonté de soutenir la Tunisie

Le ministre britannique du commerce, Liam Fox, a réaffirmé mercredi la volonté de son pays de soutenir les efforts de la Tunisie pour relancer l’économie en renforçant la coopération bilatérale, les investissements britanniques et en développant les échanges commerciaux entre les deux pays.

Fox a réaffirmé cet engagement lors d’un entretien avec le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, dans le cadre des préparatifs de son pays en vue du Sommet de l’investissement en Afrique (Londres, janvier 2020), et ayant porté sur les programmes de coopération entre la Tunisie et la Grande-Bretagne, en particulier pour développer le marché financier et faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à un financement via le marché boursier, indique le ministère dans un communiqué.

“Le Sommet africain de l’investissement est une opportunité pour faire connaitre les incitations et les privilèges prévus par la législation tunisienne en matière d’investissement et constitue est une opportunité pour attirer les investissements britanniques et autres vers la Tunisie”, a souligné le ministre britannique.

Ridha Chalghoum a pour sa part passé en revue les mesures mises en place pour améliorer le climat des affaires et faciliter les procédures d’investissement, soulignant les efforts de la Tunisie pour rétablir le rythme de croissance et soutenir son équilibre financier, indique-t-on de même source.