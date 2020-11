La situation économique et sociale et les mouvements de protestation au centre de l’entretien entre Kais Saied et Hichem Mechichi

Le président de la République Kais Saied a reçu, mercredi après-midi, au palais de Carthage, le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a porté sur « la situation générale du pays, et en particulier la situation économique et sociale marquée par des mouvements de protestation dans plusieurs régions ».

Le président de la République a souligné à cette occasion l’impératif de veiller à l’approvisionnement des Tunisiens dans les différentes régions du pays en produits nécessaires, indique la même source.

Il a appelé à l’application de la loi à tous ceux qui veulent bloquer les routes et empêcher l’acheminement des produits alimentaires et de base aux citoyens.

Kais Saied a également insisté sur la nécessité de « conjuguer les efforts afin de surmonter les difficultés financières que traverse le pays, en évitant les divisions », et de « placer l’intérêt de la patrie et des citoyens au-dessus de toute autre considération ».