Une étude, menée dernièrement , montre que 72% des Tunisiens pensent que la Tunisie est sur la mauvaise voie, selon le directeur général du cabinet de recherches et de sondages One To One, Youssef Meddeb.

D’après les résultats de la même enquête, 84% des personnes sondées estiment que la situation économique est mauvaise, rapporte Mosaïque Fm.

44% des sondés sont optimistes pour l’avenir du pays, tandis que 31% pensent que la situation économique va se détériorer encore plus.