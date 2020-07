La Tunisie déposera sa demande d’adhésion à l’ITIE, en décembre 2020

La Tunisie déposera, au cours du mois d’octobre ou au plus tard décembre 2020, son dossier d’adhésion à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), a annoncé le DG de la cellule centrale de gouvernance au ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition Energétique, Youssef Hédi.Intervenant, mercredi, à la 4ème réunion du conseil des parties prenantes dans le secteur des industries extractives, Hédi a ajouté que l’adhésion de la Tunisie à une telle initiative lui permettra de garantir la transparence dans les différents secteurs liés aux industries extractives.Il a avancé que le rôle du conseil consiste à préparer les procédures et élaborer le dossier d’adhésion de la Tunisie à cette initiative en collaboration avec un bureau d’études. L’objectif d’adhésion à l’initiative est de faciliter l’accès des citoyens et de la société civile à l’information et de consacrer ainsi le principe de transparence dans le secteur.

Cela permettra de limiter les mouvements de protestation qui paralysent parfois la production, a encore expliqué le responsable. Il a rappelé que ce conseil des parties prenantes, créé depuis août 2019 et présidé par le ministre de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique compte 20 membres dont 5 représentants de la société civile et des représentants des ministères concernés et sociétés opérant dans le domaine de l’énergie et des mines.De con côté, le coordinateur général de la Coalition tunisienne pour la transparence dans l’énergie et les mines, Charfeddine Yakoub a fait savoir que les travaux du conseil crée, en 2019, ont enregistré un état d’avancement notable, rappelant que la Tunisie s’est engagée à rejoindre l’ITIE, depuis 2013.Cependant il a fait remarquer que le ministère des finances est l’unique partie qui entrave l’avancement des travaux du conseil à cause de la non publication des revenus des sociétés pétrolières et des phosphates, pour permettre au Conseil des parties prenantes d’effectuer un audit.A l’ordre du jour de la 4ème réunion du Conseil des parties prenantes figurent l’examen de la composition et le financement du conseil ainsi que le dossier d’adhésion de la Tunisie à cette initiative. Il s’agit, également, de choisir une personnalité nationale afin de piloter cette initiative. A noter que cette réunion intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du ministre de l’énergie, des mines et de la transition énergétique relative à la création du Conseil des parties prenantes et dans le cadre de l’exécution de la 6ème stratégie nationale de partenariat de l’open-gouvernement relative à l’adhésion de la Tunisie à l’ITIE.