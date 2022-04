1,160 Mds DT de la BM à la Tunisie à 1 % et sur 5 ans

La mise en œuvre des programmes de coopération financière et de développement avec la Banque mondiale et la diversification de leurs domaines ont été, mercredi soir, au centre d’une réunion en visioconférence, entre la ministre des Finances Sihem Nemsia et le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Ferid Belhaj, en présence du ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied, qui participe aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM).

La réunion a été consacrée au suivi des programmes de coopération établis entre la Tunisie et la Banque mondiale sur les plans financier et de développement, notamment les programmes liés à l’appui aux petites et moyennes entreprises et à l’intégration financière, outre les projets de développement conclus entre les deux parties, selon un communiqué publié par le ministère des Finances.

La Tunisie avait obtenu, le 6 avril 2022, un financement de la Banque mondiale, d’une valeur de 400 millions de dollars américains, soit l’équivalent de 1160 millions de dinars. Ce financement est destiné au projet de la protection sociale. Il sera remboursé sur 17 ans avec 5 ans de grâce et un taux d’intérêt n’excédant pas 1 pour cent.

La Tunisie participe aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiendront, du 18 au 22 avril courant, à Washington.

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Saied et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi prennent part à ces réunions en présentiel, tandis que la ministre des Finances, Sihem Nemsia y participe à distance, avait indiqué le ministère de l’Économie dans un communiqué.