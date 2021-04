La Tunisie n’exclut pas la fermeture des frontières avec ces pays!

La 3ème vague du Covid-19 est en train de s’installer en Tunisie. Après une baisse des cas de contaminations enregistrée en début du mois de février, l’épidémie est de nouveau très virulente surtout avec l’apparition du variant britannique du Covid-19.

Hechmi Louzir, membre de la commission scientifique de lutte contre le coronavirus, a alerté ce mercredi 21 avril 2021, que les variants britannique, sud-africain et brésilien, se propagent rapidement et que les cas pourraient être plus graves.

« Aujourd’hui nous devons être vigilants car le variant sud-africain est apparu en Libye, le brésilien en France (…) on peut recourir à la fermeture des frontières avec ces deux pays », a-t-il indiqué.

Dans le même sens, il a fait savoir que ce point a été abordé lors du conseil scientifique, il y a deux jours, et que la décision sera prise en fonction de l’évolution de la situation.

La Tunisie est encore loin de l’immunité collective

Au sujet de la vaccination, Louzir a précisé que le vaccin ne limite pas la propagation de la Covid-19, soulignant qu’il protège les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques.

« La Tunisie n’a pas encore atteint l’immunité collective (…) seuls les moyens de prévention sont capables d’arrêter la propagation du virus », a-t-il dit.

Sur un autre volet, il a assure que le problème du vaccin Astrazeneca ne réside pas dans son efficacité, mais plutôt, dans les effets secondaires rares, liés principalement à la coagulation du sang.

Et d’expliquer que la Tunisie a, initialement, décidé de réserver ce vaccin aux personnes âgées de plus de 60 ans, en se basant sur des études qui ont montré que les effets secondaires apparaissent chez une tranche d’âge plus jeune.

Et d’ajouter qu’à cet effet, le ministère de la Santé a restreint l’usage du vaccin AstraZeneca pour les moins de 60 ans.

93 décès et 176 nouvelles hospitalisations en 24H

Sur 7451 tests, 2169 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées le 19 avril jusqu’à 11h, soit un taux de positivité de 29%, selon les chiffres publiés mardi soir par le ministère de la Santé.

Le même jour, 93 décès supplémentaires ont été recensés portant le bilan à 9918 morts du coronavirus sur un total de 289 230 cas confirmés d’infection au coronavirus en Tunisie depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Ces chiffres alarmants marquent un nouveau tournant dans la propagation de cette épidémie!

En outre, le ministère de la Santé signale le rétablissement de 2511 personnes,ce qui porte le bilan à 239 104 guérisons.

Par ailleurs, en date du 19 avril, 2472 patients atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 483 admis en soins intensifs et 149 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé. Le ministère de la santé fait état de 176 nouvelles hospitalisations en 24h.

A noter que depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination, le 13 mars dernier jusqu’au 19 avril en cours, 239398 personnes ont été vaccinées sur un total de 1184221 inscrits sur la plateforme evax.tn.