La Tunisie participe à la 65ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies

La Tunisie participe aux travaux de la 65ème session de la Commission de la condition de la femme auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) qui aura lieu au siège des Nations Unies à New York du 15 au 26 mars 2021.

La soixante-cinquième session aura pour thème prioritaire « Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles », lit-on dans un communiqué du ministère de la femme publié samedi.

La délégation tunisienne qui participe à cette session par visioconférence, est conduite par la ministre de la femme, de la famille et des séniors, Imen Zahouani Houimel.

La ministre de la femme participe également à une table ronde au niveau ministériel sur le thème « Egalité des chances : identifier les bonnes pratiques pour la garantie de la participation pleine et effective des femmes aux processus de prise de décisions dans la vie publique ».

La ministre prendra part aussi à un débat ministériel interactif sur le thème « Elimination de la violence à l’égard des femmes dans l’espace public ».

Le ministère de la femme organise à cette occasion une manifestation sur « la participation pleine et effective des femmes aux processus de prise de décisions: présentation des expériences nationales et internationales », et ce en coordination avec l’entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes).