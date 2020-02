La Tunisie prône la mise en place d’une plateforme pour renforcer le commerce avec les Etats-Unis

Lors de la tenue, ce vendredi 7 fevrier 2020, de la troisième réunion de la commission tuniso-américaine au siège du Cepex, le ministre du Commerce, Omar el Behi, a insisté sur l’importance de la mise en place en Tunisie d’une plateforme pour faciliter le commerce, ce qui permettra de créer et d renforcer une solide dynamique entre la Tunise et les Etats-Unis.

Selon lui, cette nouvelle structure aura pour objectif de redynamiser le développement économique tunisien, renforcer davantage les échanges commerciaux et créer de forte relations entre les investisseurs américains et tunisiens.

Et d’ajouter qu’il est important de lancer toute une stratégie de partenariat économique entre les deux pays dans plusieurs secteurs, à savoir l’infrastructure de la base, les TIC, les investissements,le transport….

El Behi a ,également, précisé que la Tunisie est le 10 ème partenaire commercial des Etats-unis et que pour 70 sociétés américaines opèrent en Tunisie sur un total de 3 mille entreprises actives dans notre pays.

Pour sa part, Joseph C Semsar, sous-directeur du commerce international par intérim au département d’Etat des Etats-unis, a fait savoir que la réunion de la commission mixte se concentre sur l’examen des moyens nécessaires afin de hisser la Tunisie au rang de passerelle vers le marché africain.

Il a, aussi, passé en revue les domaines de partenariat entre les deux pays, assurant que la Tunisie a fourni des efforts louables pour renforcer son économie au niveau local et international.

A noter à cet égard que le responsable américain a annoncé que la valeur des interventions de l’USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement international) sera augmentée de 50 millions de dinars (MD) pour atteindre 385 MD.

Il convient de rappeler que l’initiative américaine “Prosper Africa” a été lancée, jeudi 6 février 2020, à Tunis, avec la participation de 450 entreprises tunisiennes et étrangères, parmi lesquelles 50 entreprises américaines.

Cette initiative, lancée par l’ambassade américaine à Tunis avec le concours de la chambre de commerce américaine (AMCHAM), vise à attirer les entreprises américaines privées pour investir en Tunisie en particulier et en Afrique en général, en plus de l’encouragement de l’initiative privée.

L’objectif est également la consolidation des relations économiques bilatérales et l’instauration de partenariats entre les investisseurs américains et africains au service de l’intérêt commun des parties concernées.

Ladite initiative permettrait de mettre à la disposition des pays participants toutes les ressources du gouvernement américain pour réaliser l’essor économique de ces derniers ainsi que les financements nécessaires pour l’accomplissement des investissements en Tunisie et dans d’autres pays africains, à travers “International Développement Finance Corporation” (l’institution du financement du développement américain), la Banque d’export-import des Etats Unis d’Amérique, le ministère américain du commerce et autres….

” Prosper Africa ” sera également l’occasion d’apporter un éclairage sur l’expérience de la Tunisie en Afrique, à travers le passage en revue des points forts et des avantages qui pourraient en faire le portail de l’Afrique, surtout après son adhésion à la COMESA, (Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe), un des plus grands groupements économiques en Afrique.

Nahawend El Ouertani