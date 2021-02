La Tunisie reçoit un don américain de plus de 10 MDT

L’ambassade des Etats Unis en Tunisie a annoncé mardi, dans un communiqué, que le gouvernement américain, par l’intermédiaire de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), fait don au gouvernement tunisien de 4 millions de dollars (plus de 10 millions de dinars) sous forme d’équipements indispensables de laboratoire et de gestion des cas, qui permettront d’accroître la capacité des 33 hôpitaux régionaux tunisiens à répondre à la COVID-19.

En partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), le gouvernement américain a livré le premier de trois lots d’équipement essentiel qui apporteront le soutien nécessaire aux hôpitaux.

Ce don de matériel comprend 55 congélateurs verticaux, 270 générateurs d’oxygène à haut débit, 308 stations de perfusion modulaires, 200 oxymètres, 110 machines de désinfection des surfaces, 20 unités de traitement de l’eau et 66 vidéo-laryngoscopes.

Depuis mars 2020, le gouvernement américain a accordé à la Tunisie plus de 36 millions de dollars (plus de 98 millions de dinars) au titre de l’aide COVID-19 pour faire face aux besoins immédiats et à long terme en matière de soins de santé.