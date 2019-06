La Tunisie rejoint le Conseil de sécurité, de gros enjeux

L’Assemblée générale des Nations Unies élira ce vendredi 7 juin 2019 cinq membres non permanents au Conseil de sécurité.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies est composé de 15 membres permanents et 10 membres non permanents, qui sont élus par l’Assemblée générale pour un mandat de deux ans.

Cette année, le Niger et la Tunisie remplaceront la Côte d’Ivoire et la Guinée équatoriale, le Vietnam remplacera le Koweït et les Grenadines remplaceront le Pérou. Le membre de l’Europe de l’Est n’a pas encore été choisi – l’Estonie ou la Roumanie devrait être choisie. Le mandat des nouveaux membres commencera le 1er janvier 2020.

La nouvelle adhésion revêt une importance particulière dans le contexte de l’Accord de libre-échange continental africain, entré en vigueur le 30 mai 2019.

Le Niger, la Tunisie et l’Afrique du Sud, membres en exercice, ont signé cet accord. Ces États sont susceptibles de faire pression pour un plus grand engagement panafricain avec l’UE grâce aux progrès réalisés dans les accords de partenariat économique, qui sont actuellement à différents stades de développement dans divers pays africains.