L’entreprise américaine « Visteon Electronics », spécialisée dans la fabrication de composants automobiles, s’oriente vers un renforcement de ses investissements en Tunisie, par la création d’un nouveau centre comprenant 500 ingénieurs pour développer des logiciels automobiles. Par ailleurs, l’entreprise américaine avait annoncé depuis avril dernier, l’extension de son usine en Tunisie, sur une superficie de 20 mille mètres carrés, et est considérée comme la première installation en Afrique qui utilise des technologies modernes pour fabriquer des pièces pour voitures intelligentes, avec un investissement d’environ 85 MUSD, selon ce qui a été confirmé par le responsable de Visteon Tunisie, Hicham Ben Gharbal.L’usine en question offrira, dans sa première phase, 700 opportunités d’emploi, pour atteindre ensuite 1.000 emplois. Ben Ghorbal a expliqué que le nouveau centre, qui regroupera 500 ingénieurs pour développer des solutions logicielles pour les voitures, est un centre d’innovation dans le domaine des voitures intelligentes et se concentrera sur le développement de logiciels, la formation et la formation pour assurer la continuité de l’excellence tunisienne dans ce domaine. .