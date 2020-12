Lancement de 190 projets de développement dans 5 gouvernorats

Quelque 190 projets individuels et collectifs ont fait l’objet d’un financement en faveur des jeunes dans le secteur agricole, outre la distribution d’enveloppes d’une valeur de 3,3 millions de dinars sur les cinq millions de dinars prévus dans le cadre du programme des activités pilotes inscrites dans l’initiative du voisinage européenne pour le développement agricole et rural en Tunisie (PAP-ENPARD), a fait savoir le directeur général des études et du développement agricole au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelhalim Gasmi .

- Publicité-

Le programme des activités pilotes, lancé depuis 2018 et qui se poursuivra jusqu’en 2021, est dédié aux couches sociales les plus vulnérables et aux jeunes. Il couvre cinq gouvernorats, en l’occurrence Jendouba (Aïn Drahem), Siliana (Bargou) Sfax (Kerkennah), Kébili (kébili nord) et Médenine.