Lancement de plates-formes pour dématérialiser les procédures administratives et de paiement d’impôts

Six plateformes, dont trois déjà lancées, ont été conçues par le ministère des Finances pour simplifier et dématérialiser les procédures administratives et celles de paiement des impôts et aussi consacrer une gouvernance participative.

Il s’agit de la plateformes des certificats de retenues à la source et des déclarations de paiements de loyers, le service de vente de timbre fiscaux électronique, l’utilisation de Terminaux de paiement électronique (TPE) pour le paiement des impôts et taxes, la plateforme d’interopérabilité UXP, la plateforme de partage et d’échange » Nebniw Touness » (relance.finances.gov.tn)et la plateforme nationales des initiatives RSE.

Ces plateformes ont été présentées, mercredi, à Tunis, par le ministre des Finances, Nizar Yaïche, qui avait annoncé, le 21 juillet dernier une batterie de mesures financières, fiscales et sociales pour une batterie de mesures financières et fiscales à court terme pour améliorer le climat des affaires et appuyer le plan de relance économique élaboré par le gouvernement.

Les trois plates-formes déjà lancées sont » la Plateforme d’interopérabilité UXP « , » Le Portefeuille électronique » et la » Plateforme de partage et d’échange » Nebniw Tounes (Construisons la Tunisie) ».

La plateforme d’interopérabilité UXP, fournit un accès sécurisé et en temps réel à toutes les bases des données connectées des multiples organisations participantes, ce qui appuiera l’amélioration du service client à l’aide d’un accès rapide aux informations du contribuable

La finalité du projet est de s’aligner en interne aux exigences internationales en matière d’échange d’informations à usage fiscale (OCDEn FATCA…).

La Plateforme de partage et d’échange » Nebniw Tounes » (relance.finances.gov.tn ) vise à instaurer le dialogue et l’échange d’idées autour des enjeux économiques et des moyens à même de booster l’économie.

La plateforme nationale des initiatives RSE est créée pour favoriser le lancement de projets socialement responsables en établissant des liens entre les porteurs d’idées de projets et les entreprises désireuses de mobiliser des fonds pour ce genre d’initiatives.

Selon le secrétaire général du ministère des Finances, Abderrahmane Khachtali, une équipe de suivi baptisée « Delivery Unit », a été mise en place pour assurer le suivi de la mise en œuvre de toutes les mesures financières, fiscales et sociales récemment annoncées.

Une mise à jour et un point de presse sont également prévus, chaque mois (4 semaines) pour communiquer sur l’état d’avancement de ces mesures.