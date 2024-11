L’application  »Bolt » sous la loupe du ministère du Transport

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a indiqué que son ministère est en train d’étudier le dossier de l’application « Bolt » et d’examiner les problèmes qui y sont liés, tout en cherchant à mettre en place une législation qui régule cette application et fixe ses tarifs.

Cette déclaration a été faite lors de la discussion de la mission du ministère des Transports, lors de la séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts, en réponse à la question du député Mohamed Amine El Ouerghi concernant les plaintes des citoyens sur l’adhésion d’un grand nombre de chauffeurs de taxis à l’application Bolt et l’abandon de la tarification habituelle, rapporte Mosaique fm.