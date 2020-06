L’approvisionnement du marché local en médicaments, au centre d’une rencontre du ministre de l’Industrie avec le DG de Siphat

Le suivi de l’approvisionnement du marché local en médicaments durant cette conjoncture de la pandémie du coronavirus , a été au centre d’une rencontre tenue, lundi entre le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef, et le directeur général de la Société tunisienne des industries pharmaceutiques « Siphat ».

La rencontre a constitué, aussi, une occasion pour discuter du rôle joué par la société dans le domaine de la fabrication et de la promotion des médicaments, dans l’objectif d’assurer l’indépendance de la Tunisie dans la filière de l’industrie pharmaceutique.

Créée en 1989, la Siphat travaille en partenariat avec plusieurs laboratoires étrangers, dont Abbott, Sanofi et Bayer, et coopère avec plusieurs sociétés pharmaceutiques tunisiennes.