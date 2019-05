L’Arabie saoudite convoque 2 sommets régionaux sans le Qatar

Les choses ne s’arrangent guère entre l’Arabie saoudite et le Qatar. En effet Riyad a décidé de convoquer ses voisins pour deux sommets régionaux, avec au menu l’attaque de ses stations de pompage par les miliciens yéménites houthis, à l’aide de drones. Il est aussi question d’aborder le “sabotage” de quatre navires pétroliers au large des côtes des Emirats arabes unis. Mais l’Arabie saoudite n’a pas jugé utile d’inviter le Qatar à ces rencontres qui se dérouleront le 30 mai 2019 à la Mecque, rapporte Reuters ce lundi 20 mai.

Rappelons que l’Arabie saoudite et ses alliés – les Emirats arabes unis, le Bahreïn et l’Egypte – ont décrété depuis juin 2017 un embargo économique et diplomatique sur le Qatar accusé de pactiser avec l’Iran.

Les Saoudiens accusent également le régime qatari de financer le terrorisme, ce que conteste énergiquement Doha.

“Le Qatar, qui a été isolé par ses voisins, n’a pas reçu d’invitation pour assister à ces deux sommets“, a affirmé Soltan bin Saad al Mouraikhi, le ministre qatari des Affaires étrangères, repris par le chef de son service de presse sur Twitter.

A noter que l’Arabie saoudite pointe du doigt l’Iran, soupçonné d’être derrière les deux attaques de drones, ce que dément Téhéran…