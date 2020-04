L’ARP adopte un projet de loi de garantie de crédit d’une valeur de 428 MD, entre la STEG et la BIRD

L’Assemblée des représentants du peuple ( ARP) a adopté, lors d’une plénière tenue vendredi, un projet de loi de garantie de crédit d’une valeur de 428 MD, conclu entre la STEG et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), lequel servira au renforcement du secteur énergétique.

Ce projet de loi (n° 19 au titre de l’année 2020), concerne un accord de garantie conclu entre la Tunisie et la BIRD, le 30 janvier 2020, pour que la STEG obtienne un crédit de 151 millions de dollars (soit 428 MD).

Ce projet de loi adopté par l’accord de 129 députés, l’opposition de 9 et l’abstention de 5, permettra à la STEG de réaliser un projet de renforcement de son réseau d’électricité et d’amélioration de son rendement commercial (2020-2024) .

La STEG compte, grâce à ce crédit, réaliser des études et des expérimentations, acquérir des équipements, construire de nouvelles stations de transformation de l’électricité, élargir les autres stations et améliorer la mesure de la consommation de l’électricité, en fournissant aux agents des appareils portables.

Le projet de la STEG vise à intégrer la production des énergies renouvelables provenant du secteur privé dans le réseau de la société, tout en assurant la capacité de la société à transporter l’électricité et à rembourser le prix de l’énergie et à assurer la distribution aux clients actuels.