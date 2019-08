Le 3e constructeur automobile chinois produira en Tunisie

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a posé jeudi la première pierre de l’usine d’assemblage de voitures et camions, devant être réalisée à Bouarada.

Il a déclaré à l’Agence TAP que ce projet d’une valeur de 30 millions de dinars (MD) va créer 350 postes d’emplois.

Et de souligner l’importance de ce projet qui va être réalisé par un investisseur tunisien, à proximité de la capitale Tunis, en partenariat avec l’entreprise “FAW Group Corporation”, 3ème constructeur automobile chinois.

Feriani a précisé que l’usine de Bouarada produira dans une première étape mille voitures pour ensuite développer sa production à quatre mille voitures en 2021.