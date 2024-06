Le conseiller de Kamala Harris : « Le rejet de l’accord sur Gaza épuiserait les ressources israéliennes »

Le conseiller à la sécurité nationale de la vice-présidente Kamala Harris a invité le Premier ministre Benjamin Netanyahu à accepter les termes de l’accord établi par le président Joe Biden, le mois dernier, au lendemain de l’annonce par Netanyahu qu’il ne souhaitait qu’un accord « partiel ».

« Le rejet de cet accord serait loin d’apporter la victoire totale », a déclaré Philip Gordon lors d’une conférence à l’Université Reichman d’Herzliya, « mais conduirait à un conflit sans fin, qui épuiserait les ressources d’Israël, l’isolerait au sein de la communauté internationale et empêcherait la libération des otages. ».L’accord présenté par Biden est « la voie vers un avenir plus favorable, (qui) commence avec le cessez-le-feu ».

Par ailleurs, une source israélienne au fait des négociations avec le Hamas a déclaré à la Douzième chaîne que les commentaires de Netanyahusur son soutien à un accord « partiel » « avaient causé des dégâts qui seront très difficiles à réparer et à un moment terrible – alors que toutes les pressions étaient dirigées vers Sinwar.

« Sa déclaration était un véritable sabotage. Il est difficile d’imaginer comment nous pourrions parvenir à un accord dans un avenir proche. C’est game over pour un accord », a déclaré la source, ajoutant : « Il renonce à la libération des soldats enlevés et à l’opportunité d’essayer d’abord de ramener à la maison les femmes, les femmes soldats et les personnes âgées. »

