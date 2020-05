Le coronavirus de nul effet sur le Dinar tunisien. Jusqu’à quand ?

Le Dinar tunisien semble tenir solidement son rang face à la tempête soulevée par la pandémie du coronavirus, balayant presque tout sur son passage partout dans le monde. La monnaie nationale a maintenu sa valeur qui est demeurée stable en dépit de la baisse ayant entaché le volume et le montant des exportations et surtout la chute brutale de l’activité touristique, essentielle pour le pays.

C’est d’autant plus remarquable que la crise du covid-19 devrait se traduire par une dégringolade de 46,4 % du PIB tunisien au cours du deuxième trimestre 2020 (d’avril à juin). Ces pertes sont la conséquence du confinement général de 6 semaines imposé par les autorités pour contenir la pandémie, selon un document publié par l’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ).

Les recettes d’exportation et de tourisme sont parmi les véhicules les plus importants de flux de devises du pays, qui ont été durement touchés ces deux dernières années par la baisse de la valeur du dinar tunisien. Toutefois, le dinar a connu une quasi-stabilité au cours des derniers mois, grâce à un important solde de devises fortes, provenant principalement du secteur du tourisme, et à l’entrée de certaines ressources provenant de prêts et de dons, selon l’économiste tunisien Mohsen Hassan, cité par The Arab Weekly. Selon lui, la « stabilité » de la monnaie tunisienne s’explique par les turbulences sur le marché mondial des changes et la baisse des devises étrangères, notamment du dollar américain.

Toutefois, il a ajouté qu' »après la crise, on craint que le taux de change du dinar ne baisse, car la crise de l’économie tunisienne est devenue structurelle et n’est pas seulement liée au coronavirus, surtout si les réformes économiques ne s’inscrivent pas dans une cadence accélérée ». En outre, il ne s’attend pas à une reprise des investissements directs étrangers en 2020.

La BCT a stabilisé le taux de change

Le conseiller en investissement Mohamed Sadok Jabnoun a déclaré, pour sa part, que « la Banque centrale de Tunisie a réussi à stabiliser le taux de change, et avec les réserves en devises il n’y aura pas de baisse significative du niveau de la valeur du dinar ». Il a souligné que la situation restera stable à ces niveaux.

Selon les chiffres de la BCT, les réserves de devises étrangères s’élevaient à 21,7 milliards de dinars (7,5 milliards de dollars), soit l’équivalent de 134 jours d’importations, au 22 mai. Toutefois, l’expert estime que la baisse d’environ 10 % « reste relative et n’a pas été désastreuse comme prévu ».

Les exportations tunisiennes ont chuté au cours des quatre premiers mois de cette année de 20,6% par rapport à la même période de l’année dernière. Les importations ont également diminué de 46,8 % en avril dernier, une baisse sans précédent, et de 21,5 % au cours des quatre premiers mois de 2020 en glissement annuel.

L’économiste a déclaré que le secteur du tourisme tunisien a été fortement touché par la crise sanitaire mondiale et qu’il devra subir des changements avant de se remettre en marche.

Pour garantir le respect des normes internationales, l’État devra fournir quelque 2 milliards de dinars (700 millions de dollars) pour restructurer le secteur et réduire les unités hôtelières tout en améliorant le niveau des services fournis, a-t-il souligné.

Incertitudes sur le tourisme

Mohsen Hassan a déclaré qu’il est peu probable que le tourisme international au-delà de la région du Maghreb revienne en Tunisie avant 2021.

Les autorités tunisiennes s’attendent à ce que le secteur du tourisme perde quelque 4 milliards de dinars (1,4 milliard de dollars), et 400 000 emplois en raison de la crise du coronavirus.

L’économie tunisienne s’est contractée de 1,7 % au premier trimestre 2020, selon une estimation préliminaire publiée par l’Institut national de la statistique (INS).