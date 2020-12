Le courant démocratique proteste contre la violence et l’atteinte aux droits de la femme et acquis de l’état

Le courant démocratique a observé dimanche un sit-in devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple pour dénoncer la violence et le discours haineux visant à diviser le peuple tunisien et à porter atteinte aux droits de la femme et acquis de l’état.

La députée et dirigeante du courant démocratique, Samia Abbou a indiqué que le bloc de la coalition Al Karama, qui est à « la solde du mouvement Ennahdha » s’emploie à dénigrer et saper les institutions de l’état », qualifiant ce bloc de « branche politique d’organisations terroristes » selon ses propos.

» Lorsque les intérêts des mafieux se rejoignent c’est pour s’accaparer du pouvoir et détruire ce qui reste du pays » a-t-elle estimé, en allusion au parti Qalb Tounes, Ennahdha et la coalition Al Karama.

Lors de ce rassemblement de protestation auquel ont participé un nombre de partisans du bloc courant démocratique au sein de l’ARP, elle a précisé que son parti déjouera toutes tentatives d’islamisation de l’état.

Abbou a ajouté que l’immunité parlementaire doit être levée à tout élu du peuple qui appelle au Djihad en Syrie et perçoit son salaire du contribuable.

A noter que le bloc démocratique, qui se compose de 38 députés appartenant au courant démocratique, au » mouvement Echaab » et de plusieurs élus indépendants observe, depuis mardi 8 décembre courant, un sit-in ouvert dans le hall de l’ARP pour protester contre le fait que la déclaration dénonçant la violence au sein de l’Hémicycle n’ait pu passer.