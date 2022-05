Plus de 200 réfugiés rassemblés devant le bureau du HCR à Tunis pour réclamer leur évacuation vers d’autres pays

Plus de 200 réfugiés et demandeurs d’asile ont observé, mardi, un rassemblement de protestation devant le siège central du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à Tunis, pour réclamer leur évacuation vers d’autres pays pour s’y établir, a indiqué un des manifestants.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Slaheddine Brahim, un réfugié soudanais, a expliqué que les manifestants sont eux-mêmes ceux qui manifestent depuis environ un mois devant le siège du HCR, après avoir changé le lieu du sit-in de Zarzis (Medenine), à Tunis.

Selon le réfugié, les manifestants réclament leur évacuation vers d’autres pays ou d’obtenir la plus haute protection contre toute forme d’agression. Ils demandent également de leur faire bénéficier des services sanitaire, éducatif et autres commodités.

Le réfugié en Tunisie est en proie aux abus dans les domaines professionnel et juridique, malgré l’ouverture démocratique du pays, a-t-il regretté.

Le directeur du HCR, Bureau de Zarzis, Naoufel Tounsi, avait déclaré que la demande des manifestants est l’évacuation, malgré tous les efforts de négociation avec eux pour retourner dans les dortoirs qu’ils ont quittés volontairement et leur restituer l’aide qui a été suspendue pour des dizaines d’entre eux, le budget de l’institution étant réduit.

Il a aussi précisé que la Tunisie ne remplie pas les conditions d’évacuation vers d’autres pays en raison de l’absence des violations des droits de l’Homme et du climat de sécurité qui y règne.