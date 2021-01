Le ministre du Tourisme participe à la 113 session du conseil exécutif de l’OMT

Le ministre du Tourisme et de l’artisanat Habib Ammar a participé mardi, à distance, à la séance d’ouverture des travaux de la 113 session du conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), réuni, dans la capitale espagnole, Madrid, en présence du Premier ministre espagnol, du Secrétaire général de l’organisation Zurab Pololikashvili, des membres du conseil exécutif à l’OMT, dont la Tunisie et avec la participation des ministres et responsables du tourisme de 34 pays.

- Publicité-

A l’ordre du jour de la 113 ème session du Conseil exécutif de l’OMT figurent l’examen des tendances actuelles et des perspectives du tourisme international et les prévisions pour l’année 2021 et les années suivantes, selon la page Facebook du ministère du tourisme .

Au programme de la réunion, figure également l’élection d’un candidat d’un secrétaire général de l’OMT pour la période 2022-2025.

La Tunisie a été élue membre du conseil exécutif de l’OMT lors de la session Tenue en septembre 2019 à Saint-Pétersbourg, en Russie.