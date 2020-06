Le pèlerinage reporté à l’année prochaine

Le pèlerinage vient d’être reporté à l’année prochaine, a annoncé, mardi, le ministère des Affaires religieuses dans un communiqué.

Une annonce qui intervient après le communiqué publié lundi par le ministère du Hadj et de la Omra de l’Arabie Saoudite faisant part de la décision de maintenir le pèlerinage cette année avec « un nombre très limité de fidèles se trouvant à l’intérieur du Royaume ».

« Pour figurer sur les listes définitives de la prochaine saison de pèlerinage, il faut impérativement s’inscrire à l’ouverture des candidatures », explique le ministère des Affaires religieuses. Il faut, également, que les conditions qui seront mentionnées dans la note d’orientation soient remplies dès leur publication, souligne le ministère.

L’ambassadeur de l’Arabie Saoudite à Tunis, Mohamed Ben Mahmoud El Ali, avait annoncé, lundi, dans une déclaration à la TAP que l’Arabie saoudite a décidé de maintenir le pèlerinage cette année (1441 de l’hégire), mais avec « un nombre très limité de fidèles des différentes nationalités se trouvant à l’intérieur du Royaume uniquement ».L’objectif étant de permettre l’accomplissement des rites du pèlerinage, tout en assurant la sécurité sanitaire et la distanciation sociale pour protéger les pèlerins contre le Covid-19, a-t-il expliqué.

Et d’ajouter que « cette décision a été saluée par les pays musulmans et à l’échelle internationale vu sa grande contribution à faire face à la pandémie Covid-19 et à soutenir les efforts des pays et des organisations internationales dans la lutte contre la propagation de ce virus ».