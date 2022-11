Le remède de Ben Hammouda

Face à une conjoncture difficile, cinq éléments importants sont nécessaires à la Tunisie afin d’assurer une meilleure résilience à savoir; l’élément politique, la résilience macroéconomique, la capacité et la force du secteur privé, la dépendance des marchés et le contrat social qui se traduit par la capacité du pays à être une force sociale et à mettre en place une certaine équité ». C’est ce qu’a indiqué Hakim Ben Hammouda, ancien ministre des finances et directeur exécutif du « Global Institute for Transitions » (GI4T), en marge du Séminaire de lancement du Diagnostic Systématique Pays organisé par la banque mondiale ce jeudi 10 novembre 2022 à Tunis.

