Légère baisse du TMM à 6,12%, durant le mois de décembre 2020

Le taux moyen du marché monétaire (TMM) a légèrement régressé, durant le mois de décembre 2020, pour se situer au niveau de 6,12%, contre 6,13%, au cours du mois de novembre, 6,30% en octobre et 6,76% en septembre 2020.

Selon les statistiques monétaires, économiques et financières que vient de publier par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), c’est le plus faible taux enregistré depuis le mois de mars 2018 (6,04%).Cette baisse du TMM a été favorisée par la réduction du taux d’intérêt directeur de 50 points de base, le 30 septembre 2020, pour le ramener à 6,25%, et ce, » afin de contribuer à la mise en place des conditions favorables pour relancer l’investissement et rétablir le rythme de l’activité économique tout en préservant la stabilité financière « .