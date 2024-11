L’endettement des hôteliers auprès des banques a dépassé les 4,2 Mds DT en septembre 2024

L’endettement des établissements touristiques auprès des banques a dépassé les 4,2 milliards de dinars, à fin septembre 2024, a indiqué le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, vendredi, en se référant aux données publiées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), ajoutant que les crédits non remboursés et litigieux, s’élèvent à plus de 1 milliard de dinars.

Dans sa réponse aux interrogations des députés, lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue au Palais du Bardo, le ministre a expliqué, que son département œuvre à identifier des solutions pour le problème de l’endettement afin de permettre la réouverture des hôtels fermées.

« Il a été décidé, en outre, de former un groupe de travail, chapeauté par le ministère des Finances et groupant des représentants des départements du Tourisme, de la Justice, de l’Économie et de la BCT, afin de préparer un rapport sur l’endettement des établissements hôteliers, lequel sera soumis, dans les prochaines semaines, à un conseil ministériel», a-t-il souligné.

Tekaya a fait savoir, aussi, que son département a étudié toutes les mesures possibles permettant la restructuration financière des établissements touristiques, dans le dessein de faciliter l’accès des investisseurs aux crédits.

« Par ailleurs, une étude stratégique a été lancée pour le réaménagement des zones touristiques », a affirmé le ministre, ajoutant que des enquêtes administratives sont ouvertes dans certaines zones touristiques, en raison de dépassements enregistrés, lesquels ont entravé la réalisation de plusieurs projets, à l’instar de ce qui a été repéré à la zone touristique d’El Kantaoui et à Mahdia.

Il a souligné que les efforts seront orientés, aussi, vers la révision des cadres juridiques organisant les gîtes ruraux et les maisons d’hôtes pour renforcer leur rôle.

Il a annoncé, ainsi, le lancement du projet de la zone touristique de Sidi Founkhal à Kerkennah (gouvernorat de Sfax), sur 72 hectares ajoutant « on prévoit, également, la réalisation d’une nouvelle zone touristique dans la région Zouaraa, à Béja, s’étalant sur une superficie de 100 ha ».