Les 60 recommandations de l’OECT à Nejla Bouden pour redresser l’écoomie

La cheffe du gouvernement Mme Nejla BOUDEN a tenu, le 4 Décembre 2021, une réunion avec le Président de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid Ben Salah, dans le cadre de laquelle a été discutée notamment la situation économique et des finances publiques.

A cette occasion, le Président de l’OECT a exprimé la détermination de la profession à contribuer activement au redressement ainsi qu’à la relance économique du pays et a invité les autorités publiques et l’ensemble des parties prenantes à engager la réflexion sur les vraies réformes structurelles permettant de rétablir la confiance dans les institutions, d’assainir le climat des affaires et de promouvoir l’investissement, d’une part, et d’assurer l’équité fiscale, de réduire les inégalités et de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion, d’autre part.

Dans ce cadre, le Président de l’OECT a soumis à l’examen de Mme la cheffe du gouvernement une note comportant 60 recommandations qui s’articulent autour des principaux axes suivants :

Allègement et simplification des textes & des procédures.

Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales & Renforcement du contrôle.

Amélioration du climat des affaires et promotion de l’investissement.

Outre les axes précités, figure également l’axe transversal de la modernisation et de la digitalisation de l’administration dont les actions se recoupent avec l’ensemble des composantes du système économique, financier, administratif et fiscal.

Cette note sera complétée par d’autres axes de réformes et étoffée par un plan d’actions détaillant les mesures à mettre en place au niveau de chaque recommandation ainsi que le planning de leur réalisation, tout en mettant en exergue les actions les plus prioritaires.