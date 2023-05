Les ambitions de Néji Ghandri pour l’Amen Bank

En 2022, l’Amen Bank affichait un PEB de 984,8 MDT, un PNB de 494,8 MDT, un résultat d’exploitation positif de 179,5 MDT et un résultat net de 154,879 MDT. La banque a aussi décidé d’affecter 36,176 MDT pour le réinvestissement, et 54,206 MDT en dividende, ce qui ferait un Pay-Out raisonnable de 34,99 %. L’Amen a également décidé l’augmentation de son capital, en deux temps et sur deux années, le portant de 132,405 MDT à 174,6 MDT

A la fin du 1er trimestre 2023, le PEB de la banque du groupe Ben Yedder (272,8 MDT) était déjà en hausse de plus de 44,2 MDT par rapport à son comparable de 2022, et son PNB de la période (133,353 MDT) en hausse aussi de presque 14 MDT. La banque donnait toujours plus de crédits à sa clientèle (6,855 Mds DT), enregistrait encore plus de dépôts et avoirs (7,196 Mds DT) et renforçait ses capitaux propres à 1,301 Mds à la fin du 1er trimestre 2023. Mais les ambitions du management de la banque, sous la houlette de Néji Ghandri, vont plus loin comme il en a fait dernièrement part devant les actionnaires.

– Soutenir la PME par le fonds « Inkadh »

Au cours de la dernière AGO de la banque, tenue le 27 avril 2023, le président du Directoire a ainsi fait part de l’intention de la banque de soutenir la PME à travers le financement mais surtout à travers le conseil client, « notamment grâce au département banque d’affaires et au fonds de retournement Inkadh, et là je pense que nous devons prendre le tournant de la Banque de service et la Banque technologique, que nous considérons les meilleures activités d’avenir de la banque universelle ».

Ce fonds innovant sera géré par Mac Sa sous la direction de Jihene Ben Fadhel. Pour Express Fm, le Boss de Mac Sa avait indiqué que « le principe de ce genre de fonds est de fournir des capitaux aux sociétés en difficulté quand les autres sources de financement font défaut. Cet apport est utilisé pour financer le plan de redressement et apurer une partie des dettes. En contrepartie de cette aide financière, le fonds acquiert généralement la majorité de l’entreprise et peut alors orienter sa stratégie et engager sa restructuration ».

– Elargir la base clientèle et tirer le meilleur profit de leurs réclamations

Pour Ghandri, « les efforts se sont focalisés, courant l’année 2022, sur l’élargissement de la base clientèle et sur la Banque de flux. En effet, il a été assigné un plan d’actions, portant sur tous les métiers de la Banque des flux avec une proposition des axes de développement accompagnés par l’amélioration de la qualité des services et l’amélioration du parcours réclamation. Ces efforts vont se poursuivre en 2023, pour améliorer progressivement la structure de dépôt, puisque la Banque Retail et la banque de flux permettent de capter plus de DAV et de l’Epargne ».

– Maîtriser les expositions de la banque et les PNLs

Dans une banque, le management se doit aussi de faire attention à certains ratios relatifs aux crédits. Le plus important est celui de l’exposition. En quelque sorte, faire attention à ne pas mettre plus d’œufs dans un même panier qu’il n’en faut. L’Amen en a conscience et fait attention comme pour du lait sur le feu. « La Banque a poursuivi la maîtrise de ses expositions, envers les secteurs du

Tourisme et de la promotion immobilière, en réduisant ses expositions sur ces deux secteurs.

Toutefois, la Banque continue de financer ces deux secteurs mais d’une façon plus sélective », tranquillise Ghandri. Et de préciser que l’Amen Bank a arrêté, courant 2022, sa stratégie de résolution des NPLs (Crédits non performants). « Cette stratégie qui a été approuvée par le Conseil de Surveillance et présentée à la BCT, prévoit un taux de créances classées cible de 6,98% à fin 2026. Le taux CDL de 2022 est de 11,92%, conforme au taux cible annoncé dans notre stratégie de résolution des NPLs », a ainsi indiqué le 1er manager de la banque.

– First-Pay et Green Finance

Le président du Directoire de l’Amen n’a pas manqué non plus de mettre en valeur les réalisations de la banque en matière de numérisation par la création de « First Pay », un établissement de Paiement (EDP) d’Amen Bank. « Il constitue un jalon clé dans le plan de développement stratégique de la Banque, à travers le renforcement de l’activité de la Banque des flux d’aujourd’hui tout en participant à travers sa filiale à l’inclusion financière, en drainant un segment de clients de demain, capable de passer à la Banque », expliquait Néji Ghandri aux actionnaires.

La vision de ce dernier pour sa banque, va manifestement plus loin et devient prospective et anticipatrice. « Conscients de l’importance de la Green Finance dans le développement durable, nous comptons mettre en place un Département dédié à ce type de financements et consolider les efforts déployés, depuis des années en accompagnant des dizaines de projets par l’octroi d’une enveloppe de crédits dépassant les 150 MDT (énergie renouvelable, dépollution, efficacité énergétique) », expliquait Ghandri.

Le président du Directoire a aussi annoncé un travail sur la certification et l’accréditation de la Banque par des institutions internationales, et la mise en place d’une unité de conseil pour assister les entreprises à profiter et continuer ses échanges avec l’union européennes après l’entrée en vigueur de la taxe carbone à la frontière en 2026.