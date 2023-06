Les autorités tunisiennes jonglent entre ressources disponibles et besoins essentiels

En mai, les échanges commerciaux ont été marqués par une reprise solide des exportations, qui ont augmenté de 10,9 % par rapport au mois précédent tandis que les importations ont enregistré une baisse de 3,2 %. Le déficit commercial mensuel s’est réduit au cours du mois de mai 2023 pour atteindre 1485,3 MDT, contre 2251,3 MDT en avril. Le taux de couverture des importations par les exportations a progressé de 10 points en mai 2023 par rapport à avril, atteignant 78,6 %. Or, certains chiffres n’expliquent pas automatiquement les autres, ou ne les expliquent qu’en partie. L’explication pour tout, est le jonglage.

– On baisse dans l’énergie et on augmente l’alimentation

En mai, les importations ont diminué de 3,2%. « Cette diminution est due en grande partie à la chute des importations, essentiellement, de produits énergétiques, qui ont reculé de 16,5% après avoir enregistré une hausse notable le mois précédent », selon l’INS. Et cela expliquerait les dernières perturbations de distribution de produits pétroliers, un marché extrêmement fébrile et même anticipateur.

Le communiqué de l’INS ajoute que « après deux mois consécutifs de hausse, les importations de biens d’équipement ont baissé de 13,8% ». Et cela est généralement le signe, au moins, d’une stagnation de l’investissement.

L’INS signale aussi, en explication de la baisse des importations, et partant, le recul du déficit commercial, le fait que « les importations de biens de consommation ont diminué de 4%, principalement en raison d’une baisse des importations de voitures ». Or, cette dernière n’était, ni voulue, ni programmée, et n’avait en tout cas aucun lien avec l’entente du ministère du Commerce et des concessionnaires de voitures de baisser le volume des importations de 20 %. Cette coupe de 20 % ne devrait en effet être visible en termes d’impact qu’à partir de septembre prochain. La baisse, constatée par l’INS n’est que le fait d’un manque de production internationale, qui avait empêché quelques concessionnaires d’importer leurs quotas.

En revanche, les importations de produits alimentaires ont connu une augmentation significative de 51,3 % après avoir enregistré une baisse importante en avril. « Cette hausse est principalement attribuée à l’augmentation des importations de céréales », explique l’INS. Quant aux importations de matières premières, elles sont restées stables (+0,2 %).

– Un jonglage en fonction des moyens disponibles

En bref, les autorités publiques tunisiennes ne faisaient que jongler avec des moyens financiers, déjà très à l’étroit et dans une conjoncture où toute l’attention est ailleurs, focalisée sur une gestion, devenue internationale, de l’épineuse question de l’immigration illégale. A la baisse de l’importation des produits de l’énergie, répondait la hausse des importations de produits céréaliers. Sur le site de l’Office des céréales, on ne trouve qu’un seul appel d’offres pour l’achat de blé tendre pour farine, publié le 22 juin 2023, ce qui pourrait (au conditionnel) être le signe d’un prochain resserrement de l’approvisionnement en cette denrée essentielle. L’avant dernier AO date d’avril dernier. Sur le site de l’Observatoire de l’agriculture, on retrouve aussi que les importations de sucre ont augmenté. Mais seulement de 1,82 % au cours des cinq premiers mois de 2023.

On freine sur un produit et on redémarre sur l’autre, jonglant ainsi avec les ressources disponibles, au risque même de laisser tendue la situation sociale, que l’on gère entretemps avec le populisme d’habitude, et on ne montre pas sa joie lorsque le marché international impose de lui-même certaines restrictions aux opérateurs locaux. Et cette politique de jonglage, même par rapport à la quantité de devises et de leur valeur au change, explique aussi les pénuries. Elles sont récurrentes, mais elles restent pour l’instant gérables.