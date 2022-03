Les boulangers patentés demandent à être reçus d’urgence par la ministre du Commerce

Le président de la chambre syndicale nationale des boulangers, relevant de l’UTICA, Mohamed Bouanene, a appelé, ce jeudi 17 mars 2022, à une réunion en urgence avec le ministère du Commerce, afin de trouver une solution pour la crise que traversent les boulangeries.

- Publicité-

Intervenant sur les ondes de Mosaïque Fm, il a souligné que les représentants des différentes chambres syndicales relevant de l’UTICA ont convenu, suite à une réunion, d’appeler les autorités de tutelles à intervenir le plus tôt possible pour faire face au fléau des » boulangeries anarchiques » qui sont derrière la pénurie de la farine et de la semoule.