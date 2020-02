Les bureaux de change privés, ont récolté l’équivalent de 340 MDT

Depuis le début de l’année 2019, la BCT s’est lancée dans l’octroi des autorisations des bureaux de change des devises. 14 bureaux sont entrés en activité en juillet 2019. Sept bureaux de change sont, aussi, opérationnels dans le gouvernorat de Sousse, alors que les gouvernorats du sud (Médenine, Djerba et Zarzis) se sont dotés de 8 bureaux et les autres destinations touristiques, à l’instar de Hammamet et Nabeul, ont bénéficié d’un nombre plus restreint de ce type de bureaux. Il convient de rappeler que le premier bureau de change est entré en activité le 15 mars 2019 alors que le dernier bureau a entamé ses activités le 24 janvier 2020, selon les données de la BCT.

Selon des informations officielles, dont nous avons pu disposer, ces bureaux auraient jusque-là pu récupérer l’équivalent de 340 MDT en devises.