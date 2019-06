Les carottes sont cuites pour le Front populaire

La date limite légale pour l’acceptation de la démission, remise le 28 mai au bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), de neuf députés du bloc parlementaire du Front populaire qui compte quinze membres a expiré lundi 3 juin 2019.

Les députés démissionnaires ont réaffirmé encore dans une déclaration rendue publique lundi soir que les raisons de leur démission étaient toujours valables, ce qui signifie qu’elle est effective, et ont renouvelé en retour leur engagement à continuer à défendre les choix du Front populaire, “opposés à la coalition au pouvoir et alignés sur la patrie et le peuple“.

Le député démissionnaire Zied Lakhdar a déclaré auparavant à l’agence TAP que les 9 députés démissionnaires du bloc du Front populaire au Parlement, sur un total de 15, sont en train de tenir une réunion pour examiner les dernières questions liées à leur démission.

Dans la même déclaration, les députés démissionnaires, Heykal Belgacem, Ayman Aloui, Ziad Lakhdar, Chafik Ayadi, Abdelmonem Belanes, Fathi Chamkhi, Mourad Hemaidi, Manji Rahoui et Nizar Amami, ont déploré qu’une semaine après le dépôt des démissions, “aucune réaction positive n’a été enregistrée pour préserver l’unité du Front populaire“, de même que la poursuite des pratiques qui “menacent l’unité du Front populaire avec la volonté d’y mettre la main et de se débarrasser de toute opinion divergente“.

Les démissionnaires ont affirmé dans cette déclaration diffusée sur leur compte facebook que le porte-parole officiel du Front, Hamma Hammami, “continue de se taire et a refusé de répondre aux nombreux appels en faveur de la tenue du Conseil central du Front populaire dans les meilleurs délais“.

Le bloc du FP est de facto dissout à l’expiration des délais au regard de l’article 38 du règlement intérieur du Parlement, lequel stipule que la démission ne doit prendre effet que cinq jours à compter de l’information adressée au président du Conseil et de l’article 40 qui stipule que si le nombre de députés d’un bloc était inférieur à sept, pour quelque raison que ce soit, le bloc n’a plus d’existence et le président de l’ARP l’annonce en séance plénière conformément au règlement intérieur.