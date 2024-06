Les composants automobiles attisent l’appétit des entreprises internationales

Le secteur des composants automobiles est un secteur important pour la Tunisie. Il comprend plus de 200 entreprises, emploie plus de 95.000 personnes et génère un chiffre d’affaires dépassant les 2,4 milliards d’euros, soit plus de 16% des exportations du pays.

Cela dit, il est en train de subir de profonds changements et d’importants challenges avec les nouveaux critères imposés par les constructeurs, et en parallèle, la nécessité d’innover et d’être à la page.

Ainsi, la Tunisie se veut un site de référence qui continue d’attirer les constructeurs pour maintenir sa position régionale. Un défi qui s’avère difficile sans le soutien de l’État, au moins par l’amendement des lois et l’accélération des procédures, en allégeant la bureaucratie.

Car, il s’agit d’une période charnière ou les enjeux sont énormes, la concurrence rude et chaque faux-pas sévèrement sanctionné. Un marché perdu étant généralement un marché irrécupérable ou difficilement récupérable.

C’est dans ce contexte que Khaled Ben Yahia, directeur général de l’Association tunisienne des constructeurs de composants automobiles, a affirmé dans une interview accordée ce mercredi 19 juin 2024 à Africanmanager que la croissance constitue un défi majeur pour l’économie africaine, et qu’il est primordial de développer l’industrie automobile en Tunisie.

Ben Yahia a expliqué que la richesse de la population doit être soutenue par une révolution industrielle et a révélé l’existence d’un projet visant à fabriquer la « voiture africaine » d’ici 2035, soulignant que le projet est sérieusement proposé parmi les pays africains.

Et de préciser que l’Association africaine des fabricants de composants automobiles étudie actuellement les critères de la fabrication de la voiture qui devrait être fabriquée très bientôt.

« Considérant que la Tunisie occupe une position distinguée au niveau mondial dans la fabrication de composants automobiles (..), de nombreux pays africains se sont rendus en Tunisie et ont demandé de l’aide et de bénéficier de l’expertise tunisienne dans ce domaine industriel prometteur », a-t-il affirmé.

Des projets d’expansion

Dans le même ordre d’idées, Ben Yahya a indiqué que la plupart des marques internationales en Tunisie ont décidé d’entreprendre des projets d’expansion.

Il a également évoqué la volonté d’autres entreprises géantes de s’implanter en Tunisie et étudient actuellement la réalisation de nouveaux investissements dans le pays.

A vrai dire, la Tunisie a toujours été une destination de choix pour les opérateurs internationaux exerçant dans le secteur automobile. Elle a été de tout temps considérée comme un marché évolutif qui, jadis, avait accompagné le développement de l’industrie automobile et, aujourd’hui, partage une vision commune pour l’avenir d’une mobilité réinventée, responsable et plus équitable.

La Tunisie a toujours su dépasser les frontières et regarder à l’international pour se développer à l’export et constituer une base forte de sous-traitance pour attirer un constructeur automobile. Elle a aussi engagé des programmes de formation au profit des ingénieurs et des techniciens pour accroître l’offre de services que représentent une main-d’œuvre moins coûteuse et des conditions d’implantation privilégiées, mais surtout de développer une industrie nationale propre et génératrice de croissance.

La Tunisie bénéficie d’une proximité géographique déterminante avec les pays européens et a signé des accords de libre-échange avec les marchés d’Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et de l’Union européenne(…).