Les décrets-lois à venir au centre d’un entretien Saied-Fakfakhh

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, mardi, avec le chef du gouvernement, Elyès Fakfakh.

Ila été question de la situation générale dans le pays particulièrement en matière de santé, ainsi que du suivi des décision prises par le Conseil de sécurité national lors de sa dernière réunion, concernant particulièrement le confinement.

Le chef de l’Etat s’est informé des décrets-lois déjà pris et de ceux en cours d’élaboration et qui seront promulgués prochainement par le gouvernement pour la bonne ordonnance de sa marche et dans le cadre de la contribution à la lutte contre la propagation du coronavirus et l’atténuation de ses effets sur les plans économique et social en particulier.