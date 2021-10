Les Emirats saluent la formation du nouveau gouvernement tunisien

Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Emirats arabes unis a salué la formation du nouveau gouvernement tunisien, dirigé par Najla Bouden, lui souhaitant de réussir dans sa voie pour renforcer la stabilité et la prospérité de la Tunisie.

Il a souligné la volonté des EAU d’approfondir et d’élargir la coopération avec la Tunisie et affirmé « la confiance dans la capacité du peuple tunisien frère à surmonter l’étape actuelle sous la direction du président Kais Saied ».

Le ministère a indiqué la volonté des EAU d’approfondir et d’élargir la coopération avec la République tunisienne et de la faire progresser dans tous les domaines afin de renforcer les liens d’étroites relations qui unissent les deux pays et peuples frères.