Les exportations en phosphate et énergie ont augmenté, et l’agriculture et agroalimentaires ont baissé

L’augmentation observée au niveau de l’exportation (+7%) durant l’année 2019, a concerné la majorité des secteurs. En effet, des hausses ont été enregistrées dans le secteur des mines, phosphates et dérivés de 21,3%, le secteur des industries mécaniques et électriques de 12,3%, le secteur textile et habillement et cuirs de 4,2%, le secteur de l’énergie de 3,9% et les autres industries manufacturières de 12,2%.

En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une baisse de 13%, suite à la diminution de nos ventes en huiles d’olives (1386,9 MD l’année 2019 contre 2125 MD en 2018).