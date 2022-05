Les résultats de l’Afrobaromètre sur la situation économique en Tunisie seront présentés le 31 mai 2022

Les résultats de la cinquième édition de l’Afrobaromètre consacré à la situation économique en Tunisie seront présentés, le 31 mai 2022, à Tunis, à l’initiative de l’institut, spécialisé en études marketing et sondage d’opinion « One to One for Research and Polling ».

Le sondage réalisé, au cours de la période allant du 21 février 2022 au 17 mars 2022, tente d’apporter des réponses à plusieurs questions relatives à l’appréciation par l’opinion publique tunisienne de la situation économique dans le pays. Des réponses aux questions portant sur le degré d’optimisme quant à l’avenir de leur pays, la pertinence des choix faits dans le domaine économique, les défis auxquels fait face le pays, la corruption financière et administrative dans le pays et la suppression des subventions en tant que solution pour lutter contre le déficit public et financier, seront présentées lors de cette rencontre, selon l’institut.

Il y a lieu de noter que les résultats des sondages d’opinion réalisés en Tunisie, sont toujours critiqués en raison de l’absence de régulation dans ce secteur. Une Chambre professionnelle des bureaux d’études marketing et de sondage d’opinion (CPBEMSO) a été créée au sein de l’UTICA depuis 2013.