Les Tunisiens éligibles à des études universitaires au Brésil en 2021

Les étudiants des pays arabes (Tunisie, Algérie, Égypte, Maroc, Liban et Syrie) pourront poursuivre des études supérieures au Brésil en 2021. Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 30 septembre pour le processus de sélection du Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), a déclaré le secrétariat de l’enseignement supérieur du ministère brésilien de l’éducation.

Le programme PEC-G est accessible aux étudiants des pays d’Afrique, d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Océanie, d’Asie et d’Europe avec lesquels le Brésil a conclu des accords. À l’issue du programme, les étudiants sont censés retourner dans leur pays d’origine. Des places sont mises à disposition gratuitement dans les universités brésiliennes, qui sont chargées d’informer le ministère de l’éducation du nombre de places disponibles et des cours proposés.

Les étudiants acceptés rejoignent les cours de leur choix au cours du premier semestre. Les candidats doivent avoir terminé ou être en train de terminer la dernière année d’études secondaires ou l’équivalent dans leur pays. Il faut également être âgé d’au moins 18 ans et disposer d’au moins 600 USD par mois pour gagner sa vie, ainsi que d’un certificat de maîtrise de la langue portugaise.

Les candidats sont tenus de s’inscrire auprès du bureau diplomatique brésilien de leur pays, en remplissant un formulaire et en produisant les originaux et les copies de leur certificat d’études secondaires, les certificats de naissance de leurs parents et de leurs propres enfants, le certificat de compétence et l’attestation médicale de santé physique et mentale, entre autres documents. La sélection est en cours depuis le 13 août.

Les critères de sélection comprendront l’analyse des dossiers scolaires et autres documents, des notes moyennes au lycée supérieures à 60 % et la compatibilité du programme d’études secondaires avec le cursus prévu. Les résultats seront publiés sur le site web de la division des affaires éducatives et de la langue portugaise (Divisão de Temas Educacionais e de Língua Portuguesa – DELP) du ministère brésilien des affaires étrangères. La date de divulgation n’a pas été communiquée dans l’appel à candidatures.

Le DELP a publié une liste de 201 cours disponibles, dont l’administration des affaires, l’anthropologie, l’agronomie, l’architecture, l’astronomie, la biomédecine, le cinéma, l’informatique, les sciences économiques, le journalisme, le commerce extérieur, la danse, l’éducation physique, le génie civil, l’ingénierie environnementale, la pharmacie, l’hôtellerie, la psychologie, le travail social, la chimie, la zootechnie et la médecine.

Parmi les institutions disponibles, citons l’Universidade de Brasília (photo), l’Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), l’Universidade Caxias do Sul, l’Universidade Metodista de São Paulo, la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), l’Universidade do Vale do Itajaí (Univali) et l’Universidade Federal do Amazonas (UFAM), selon la liste mise à disposition dans le cadre de l’appel à candidatures.