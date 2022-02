Mercedes-Benz exporte des châssis de bus du Brésil vers la Tunisie

Mercedes-Benz Brésil a livré le mois dernier 17 châssis d’autobus urbains à la Tunisie. Les véhicules autobus seront construits avec les châssis par une entreprise locale et utilisés pour le transport public dans cinq villes tunisiennes, couvrant 712 km et transportant 4,5 millions de personnes par an.

Selon les informations divulguées par Mercedes-Benz ce mercredi , les châssis ont été commandés par SRT Bizerte, qui opère en Tunisie depuis 1961 avec une flotte d’environ 220 bus. Le constructeur automobile a informé que sur les 17 châssis exportés, 14 sont du modèle articulé O 500 MA et trois O 500 R 1830.

La vente a été rendue possible par ICAR, représentant des camions et des bus Mercedes-Benz en Tunisie. Selon Burak Tarim, directeur général des autobus au bureau régional de Dubaï, responsable des ventes de camions et d’autobus au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), les efforts de Mercedes-Benz Brésil avec ICAR ont été essentiels pour obtenir des résultats tels que cette vente.

« C’est avec une grande fierté que nous suivons la croissance des autobus Mercedes-Benz Brazil en Tunisie, ce qui prouve tout le travail de l’entreprise pour favoriser de nouvelles affaires sur ce marché d’outre-mer », a déclaré Tarim. L’opérateur SRT Bizerte joue un rôle essentiel dans le transport de passagers depuis plus de 60 ans, et nous avons été satisfaits du choix des véhicules de la marque », a déclaré Rogério Sousa, directeur des ventes et de l’après-vente pour les exportations de véhicules, de pièces et de services de Mercedes-Benz Brazil Trucks and Buses.