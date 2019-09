L’hybride fait son entrée en Tunisie

Le géant japonais de l’automobile a lancé officiellement et pour la première fois en Tunisie sa gamme hybride. Le nouveau Toyota RAV4 et la nouvelle Toyota Corolla en version hybride ont été présentées lors d’une cérémonie tenue à Tunis le 6 septembre 2019.

Leader mondial de la technologie hybrid, Toyota renforce encore plus sa couverture mondiale grâce à BSB Toyota qui vient de lancer sa gamme hybride en Tunisie affirmant ainsi son engagement à mettre cette technologie à la disposition des Tunisiens. Un engagement consolidé par le lancement de deux modèles (Corolla et Rav4) sur deux segments distincts (berline et SUV).

L’introduction des véhicules hybrides permettra au client tunisien de bénéficier d’une consommation de carburant significativement réduite, de moins d’émissions de CO2 pour une conduite respectueuse de l’environnement, mais surtout, cette décision offrira la possibilité au client tunisien d’essayer des véhicules à la pointe de la technologie en diversifiant l’offre et les choix sur le marché. La société BSB-SA assurera la distribution des pièces d’origine ainsi que la technicité et les services après-vente conformes aux standards et aux normes de la marque Toyota.

Le lancement des deux modèles Corolla et RAV4 n’est qu’un début du programme commercial spécifique pour les voitures hybrides que Toyota a mis en œuvre. Un programme que BSB compte renforcer par un grand travail de communication et de sensibilisation autour de l’hybride.

La nouvelle Toyota Corolla est la voiture la plus vendue au monde avec plus 45 millions d’unités commercialisées depuis son lancement en 1966. La douzième génération de Corolla débarque en Tunisie et sera disponible pour la première fois en deux carrosseries différentes : Berline et 5 portes, son prix varie entre 72 400 et 79 800 dt.

La Toyota RAV4 n’a cessé de gagner du terrain pour devenir l’un des véhicules les plus vendus au monde. Il a ainsi donné naissance à un segment automobile où tous les grands constructeurs sont aujourd’hui représentés. Le modèle a aujourd’hui toute sa place au cœur de l’activité internationale de Toyota. Depuis 1994, les ventes mondiales cumulées des quatre générations ont dépassé les 8,1 millions d’exemplaires. En 2017, le Toyota RAV4 a été le SUV le plus vendu au monde pour une quatrième place dans le classement des véhicules vendus – tous modèles et marques confondus – avec 810 953 unités. La RAV4 est disponible à partir de 149 000 dt.

Côté consommation, le directeur commercial de Toyota a assuré que les modèles hybrides permettent de réduire près de 50% de la consommation en carburant et de limiter le rejet de CO2.

Quant aux pièces de rechange, la même source a indiqué qu’elles sont disponibles en Tunisie à des prix abordables .