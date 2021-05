L’inflation remonte à 5% en avril

Après une accalmie de plusieurs mois, le taux d’inflation a amorcé un petit trend haussier s’établissant à 5,0% en avril, selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (INS). Il était de 4,8% un mois plus tôt. Cette hausse, la première depuis une douzaine de mois, est essentiellement due à l’accélération du rythme des augmentations des prix des produits alimentaires (4,9% contre 4,1%), ainsi que des produits et services de santé (8,8% contre 8,1%) et du transport (2,1% contre 1,3%).

Parallèlement, les prix à la consommation ont augmenté, en avril 2021, de 1,1% après 0,7% le mois précédent. Cette hausse est expliquée principalement par l’augmentation des prix des articles d’habillement de 6%, des prix de l’alimentation de 1,6%, des prix des produits et service de la santé de 0,9% et des prix des produits et services de transport de 0,7%

Les produits d’habillement

En avril, les prix des produits d’habillement ont augmenté de 6,0% en raison de la fin des soldes d’hiver et les préparations aux fêtes de l’Aïd. Les prix des articles d’habillement ont haussé de 6,2%, ceux des chaussures de 6,9% et ceux des accessoires de 1,4%.

Pour leur part, et sur un mois, les prix des produits alimentaires ont signé une augmentation de 1,6%. Ceci est dû à la hausse des légumes frais de 3,7%, des poissons frais de 3,1%, des dérivés de lait et fromages de 2,9%, des prix des volailles de 2,5%, ainsi que les fruits frais de 2,1% et les huiles d’olive de 1,7% comme indiqué sur le tableau ci-dessous (Table1).

Egalement en hausse, les prix de transport qui ont progressé de 0,7% à la suite de l’ajustement des prix des carburants à partir du 15 du mois. Les tarifs du transport aérien de passagers augmentent également de 5,7%.

En avril 2021, les prix de l’alimentation ont augmenté de 4,9% sur un an. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des huiles alimentaires de 12,5%, des légumes de 10%, du groupe « lait, fromages et œufs » de 8,0%. Par ailleurs les prix des fruits étaient en baisse de -3,9% par rapport à leurs niveaux au mois d’avril 2020.

Les produits manufacturés et les services

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 5,1% en raison de la hausse de ceux des produits pharmaceutiques de 11,5%, des matériaux de construction de 8,4% et des produits d’entretien courant du foyer de 6,2%. Pour les services, les prix augmentent de 5% sur un an en raison de la hausse des prix des services des restaurants et cafés de 9,8%, des services de santé de 8,2% et les loyers de 4,6%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits encadrés

Enfin, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est replié à 5,5% contre 5,6% le mois dernier. Les prix des produits libres (non encadrés) ont grimpé de 4,9% contre 5,3% pour les prix encadrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,6% contre 6,4% pour les produits alimentaires à prix encadrés.