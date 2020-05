L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat a appelé les autorités sécuritaires à renforcer la protection du secrétaire général du parti Machrou Tounes Mohsen Marzouk et de la présidente du Parti Destourien Libre Abir Moussi, sur fond de menaces d’assassinat qui pèsent sur eux.

Dans un communiqué publié, samedi, l’Observatoire a également exhorté les autorités à » réprimer » tous ceux qui font l’apologie du terrorisme et incitent à la violence physique et morale, contre les individus qui » défendent le caractère civil de l’Etat et luttent contre le projet d’islamisation de l’Etat et de la société « .

Mohsen Marzouk avait demandé au ministère des Affaires étrangères de convoquer l’ambassadeur de Turquie en Tunisie sur fond « de menaces de mort le visant et de la publication d’une déclaration évoquant l’assassinat du président Kais Saied émanant d’un réfugié Egyptien en Turquie, affilié à l’organisation des frères musulmans », selon ses dires.

Dans une déclaration, vendredi, à l’agence TAP, Marzouk a dit « être victime d’une menace directe d’assassinat par le dénommé Imed Al Bhiri, un ressortissant Egyptien réfugié en Turquie, accueilli par les autorités et les services de renseignement de la Turquie dans le cadre de ses plans pour la région et de ses ingérences dans les affaires des pays de la région ».