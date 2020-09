L’OCDE révise à la hausse ses prévisions 2020 pour l’économie mondiale

L’économie mondiale est en train de se redresser plus rapidement qu’on ne le pensait juste avant le début de l’été après le choc provoqué par le nouveau coronavirus, en raison notamment du dynamisme de la reprise aux Etats-Unis et en Chine, a déclaré mercredi l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

L’économie mondiale devrait néanmoins connaître une récession de 4,5% cette année, un plongeon sans précédent dans l’histoire récente mais moins prononcé que la chute de 6% anticipée en juin dans les précédentes prévisions de l’OCDE.

Si l’épidémie due au coronavirus n’échappe pas à tout contrôle d’ici là, l’économie mondiale devrait renouer avec la croissance en 2021 au rythme de 5%, a ajouté l’OCDE, un niveau cette fois inférieur à la progression de 5,2% attendue en juin.

Cependant, une accélération de la propagation de l’épidémie ou un durcissement des mesures pour la contenir pourraient enlever 2 à 3 points de pourcentage aux prévisions pour l’année prochaine, a averti l’organisation basée à Paris.