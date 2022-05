L’UE débourse 300 millions d’euros d’assistance macrofinancière  à la Tunisie

La Commission européenne, au nom de l’UE, a déboursé 300 millions d’euros en assistance macro-financière (AMF) à la Tunisie. Il s’agit du deuxième et dernier décaissement au titre du programme d’AMF COVID-19 en faveur de la Tunisie, approuvé pour atténuer les retombées économiques de la pandémie de coronavirus et renforcer la stabilité macroéconomique. La première tranche de 300 millions d’euros a été versée en juin 2021 après la ratification par le Parlement tunisien de l’accord d’assistance macrofinancière.

Cette assistance permettra à la Tunisie d’allouer des ressources pour atténuer les conséquences socio-économiques négatives de la pandémie sur sa population, aujourd’hui aggravées par l’impact négatif que l’invasion russe en Ukraine a sur la sécurité alimentaire et énergétique. Au total, 600 millions d’euros de prêts ont été déboursés dans le cadre de ce programme de soutien d’urgence au cours de l’année écoulée, une démonstration tangible de la solidarité de l’UE avec le peuple tunisien à un moment de crise sans précédent.

Ces fonds d’urgence sont fournis à la Tunisie sous la forme de prêts à long terme à des conditions très avantageuses . Ils contribueront à alléger la balance des paiements et la situation budgétaire de la Tunisie, tout en soutenant la mise en œuvre de réformes économiques essentielles. Il s’agit notamment des mesures adoptées pour améliorer la viabilité des finances publiques et la réforme du secteur public, renforcer les mécanismes de protection sociale du pays, encourager la modernisation et la réforme des entreprises publiques, et promouvoir l’investissement privé en améliorant le climat des affaires.